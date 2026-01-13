Саратовская область снова сообщает о людских потерях в ходе специальной военной операции.

Данные поступили от местных администраций и официальных источников.

По информации мэрии города Саратов, погиб военнослужащий Андрей Красичков.

Энгельсский район выразил соболезнования родным и близких в связи с гибелью Валерия Подкорытова, Алексея Капиткина и Максута Табакова.

Газета «Вперед 64» Фёдоровского района сообщила о проведении церемонии прощания с Владимиром Мацуком, погибшим на фронте. За время службы он прошёл путь от стрелка до наводчика-оператора штурмовой танковой единицы и проявил мужество в бою, выполняя свой долг до конца.

Губернатор Саратовской области и главы муниципалитетов направили родственникам погибших слова поддержки и сочувствия.

Напомним, специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число погибших на фронте россиян не подлежит разглашению, составляя в данный момент военную тайну.

Ольга Сергеева