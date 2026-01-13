Саратовский микрорайон Лесная республика остался без центрального отопления и горячей воды

С вечера понедельника 12 января жители микрорайона «Лесная республика» в Саратове вынуждены обходиться без тепла и горячей воды.

По информации 64info.ru, проблема затронула все дома района.

В аварийной службе «МФЦО Энергосбыт» подтвердили факт отсутствия теплоснабжения, однако не смогли назвать его причину. Диспетчеры заявили, что ресурс подаётся компанией, но до потребителей не доходит.

Температура в квартирах уже заметно понизилась. Особую тревогу у жителей вызывает отсутствие информации о сроках устранения аварии. В ресурсоснабжающей организации не называют даже ориентировочной даты восстановления подачи тепла и горячей воды. Ситуация осложняется погодными условиями: на улице около -5°C, а в конце недели прогнозируется дальнейшее похолодание.

Горожане выражают возмущение сложившейся ситуацией и требуют от коммунальных служб оперативных действий и чёткой информации.

Ольга Сергеева