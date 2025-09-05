В столкновении двух «Лад» под Саратовом погибли три человека

Крупная авария со смертельным исходом произошла вечером 4 сентября в Балашовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

По предварительной информации, в 17:45 неподалеку от села Репное столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Веста».

В результате столкновения три человека, находившиеся в автомобилях, погибли на месте. Еще одного участника ДТП с травмами доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, а также личность погибших и пострадавшего.