В Саратове ведется активный снос аварийного жилья

В Саратове продолжается программа по демонтажу расселенных аварийных домов. На данный момент полностью снесены 38 зданий, еще 23 находятся в процессе демонтажа. Наиболее активно работы ведутся в Заводском, Волжском и Ленинском районах города.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отметил, что снос опасных объектов не только решает вопросы безопасности, но и создает потенциал для развития городских территорий. Освободившиеся земельные участки планируется использовать для создания новых общественных пространств и развития городской инфраструктуры в интересах жителей.

Работы по демонтажу аварийного жилья являются частью комплексной программы по улучшению городской среды и повышению качества жизни в Саратове.