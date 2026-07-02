В столкновении двух иномарок на Огородной пострадал 8-летний мальчик

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло днем на улице Огородной.

Травмы получил несовершеннолетний пассажир.

По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась в 13:40 напротив дома № 208. Столкнулись два автомобиля марки Hyundai: «Хендай Санта Фе», за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения, и «Хендай Акцент» под управлением женщины 1994 года рождения.

В результате удара травмы различной степени тяжести получил 8-летний мальчик, который был пассажиром в автомобиле «Акцент». С места происшествия ребенка госпитализировали для оказания медицинской помощи.

На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины столкновения.

Ольга Сергеева