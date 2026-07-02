Ночью над Саратовской областью сбили БПЛА Украины

Над регионом в ночное время системы ПВО сбили украинские дроны.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 2 июля средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией страны 327 украинских БПЛА. В числе регионов, где были перехвачены дроны, фигурирует и Саратовская область. Количество уничтоженных над губернией беспилотников не уточняется.

По данным военного ведомства, атака была совершена в период с 20:00 1 июля до 07:00 2 июля по московскому времени. Кроме нашего региона, целями беспилотников стали:

Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Тамбовская, Тульская области;

Краснодарский край;

Республика Крым;

Московский регион;

акватории Азовского и Черного морей.

Напомним, сегодня ночью в регионе объявляли угрозу атаки БПЛА. По сообщениям Минобороны, днем ранее, 1 июля, российские системы ПВО также успешно отражали массированные налеты беспилотников.

В настоящий момент угроза с воздуха снята.

Ольга Сергеева