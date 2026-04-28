В суде по громкому делу Шихалова и Пожарова допросили главного следователя Этери Ковыгу

В Кировском районном суде Саратова прошёл допрос следователя по особо важным делам Этери Ковыги.

Напомним, Ковыга вела уголовное дело экс-гендиректора КБПА, экс-министра промышленности и энергетики региона Максима Шихалова и его первого заместителя Владимира Пожарова, который занимал должность регионального министра экономического развития и инвестполитики.

Защита заявила об ошибках в документах следствия, однако следователь не смогла их аргументировать: часть фактов она забыла, а другие назвала технической ошибкой. Адвокат ходатайствовала о привлечении к делу в качестве свидетелей членов совета директоров, но судья Дмитрий Кочетков отказал. Об этом пишет издание «Коммерсантъ Средняя Волга».

На заседании также выяснилось, что ряд потерпевших и свидетелей узнали об обстоятельствах якобы совершённых преступлений только со слов следователей. Например, экс-руководитель КБПА Владимир Чернышкин настаивал, что в эпизоде о растрате фигурирует договор лизинга автомобиля, хотя фактически машина бралась в аренду, и сам он автомобиль никогда не видел.

Сам Максим Шихалов находится под стражей уже больше года. В декабре 2025 года суд продлил ему арест на шесть месяцев, несмотря на доводы защиты о плохом здоровье обвиняемого, необходимости операции на сердце и наличии на иждивении малолетней дочери.

