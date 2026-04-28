Саратовцы радуются полным ведрам собранных грибов сморчков после дождей

В Саратовской области наступил настоящий сморчковый бум.
После весенних дождей грибники собирают полные корзины лесного урожая.
Прошедшие в регионе ливни подарили любителям «бесшумной охоты» настоящий праздник — леса Саратовщины буквально усыпаны сморчками. Энтузиасты не скрывают восторга и активно делятся трофеями в интернете: на фото — ведра, лукошки и рюкзаки, доверху наполненные этим деликатесным весенним грибом.
Наибольшее грибное изобилие, по данным местных жителей, наблюдается в Петровском, Пугачевском и Энгельсском районах. Именно там сейчас настоящее раздолье для собирателей. Сами грибники в один голос твердят: нынешний сезон — аномально щедрый, такое случается далеко не каждый год.
Тем временем ажиотаж только набирает обороты. С установлением стабильно теплой погоды любители «тихой охоты» уже строят планы на следующие вылазки в лес. В их прогнозах — скорое появление маслят и подберезовиков, и поклонники природы готовятся к новым экспедициям за дарами леса.
Ольга Сергеева