Саратовцы радуются полным ведрам собранных грибов сморчков после дождей

В Саратовской области наступил настоящий сморчковый бум.

После весенних дождей грибники собирают полные корзины лесного урожая.

Прошедшие в регионе ливни подарили любителям «бесшумной охоты» настоящий праздник — леса Саратовщины буквально усыпаны сморчками. Энтузиасты не скрывают восторга и активно делятся трофеями в интернете: на фото — ведра, лукошки и рюкзаки, доверху наполненные этим деликатесным весенним грибом.

Наибольшее грибное изобилие, по данным местных жителей, наблюдается в Петровском, Пугачевском и Энгельсском районах. Именно там сейчас настоящее раздолье для собирателей. Сами грибники в один голос твердят: нынешний сезон — аномально щедрый, такое случается далеко не каждый год.

Тем временем ажиотаж только набирает обороты. С установлением стабильно теплой погоды любители «тихой охоты» уже строят планы на следующие вылазки в лес. В их прогнозах — скорое появление маслят и подберезовиков, и поклонники природы готовятся к новым экспедициям за дарами леса.

Ольга Сергеева