В СВО геройски погибли уроженцы Саратова Макаров, Аношкин, Гостев и Кравцов

В ходе специальной военной операции погибли еще четверо уроженцев Саратовской области.

С фронта не вернулись живыми Роман Макаров, Алексей Аношкин, Дмитрий Гостев и Андрей Кравцов. Соответствующая информация была распространена администрацией города.

Губернатор области Роман Бусаргин направил родным и близким погибших слова поддержки и соболезнования. В своем обращении он отметил, что все они мужественно исполняли свой долг, защищая Родину и жизни сограждан.

Мэр Саратова Михаил Исаев также подчеркнул, что земляки проявили высшую степень отваги и были готовы к самопожертвованию во имя безопасности страны и её граждан.