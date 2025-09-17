В СВО погиб 20-летний контрактник из города Балаково Банников Максим

При выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции погиб двадцатилетний контрактник из Саратовской области Максим Банников.

Уроженец города Балаково трагически погиб 29 августа 2025 года.

Администрация муниципального района выразила глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего. Глава района Сергей Барулин отметил, что молодой человек сознательно заключил контракт для участия в СВО.

Специальная военная операция продолжается 4-й год. Общее число потерь со стороны ВС РФ не озвучивается.