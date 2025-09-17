Жители Саратовской области стали чаще отдыхать за границей летом

Аналитики МегаФона зафиксировали рост зарубежных поездок россиян летом 2025 года на 9%.

Наибольший рост интереса отмечается к странам Азии (+37%) и Африки (+38%). Турция сохраняет статус самого популярного направления как для отдыха, так и для транзитных перелетов.

Жители Саратовской области путешествовали на 18% чаще. Их топ-3 направлений: Казахстан, Турция и Абхазия, при этом интерес к азиатским странам вырос на 27%.

Средняя продолжительность отпуска за границей сократилась с 10 до 7 дней, но частота поездок на одного туриста увеличилась на 6%.

