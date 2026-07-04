В ходе СВО погибли еще трое жителей Саратовской области

В зоне специальной военной операции погибли трое жителей Саратовской области.

В списках погибших — Иван Косолапов из Пугачевского района, Михаил Усков из Балашовского и Юрий Марычев из Балаковского. Об этом сообщили в администрациях муниципалитетов.

Юрий Марычев родился 29 февраля 1976 года в городе Тулун Иркутской области. Он погиб 2 марта 2025 года, прощание с ним состоится 6 июля.

Михаил Усков родился 13 октября 1964 года в селе Искра Балашовского района и ушел на СВО по контракту с Минобороны.

Подробности биографии Ивана Косолапова не приводятся.

Ольга Сергеева