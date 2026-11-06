В «Т Плюс» разъяснили саратовцам правила начисления платы за отопление в октябре

«Т Плюс» объяснила, как начисляли плату за отопление в октябре.

В домах с исправными счётчиками плату рассчитали по их показаниям с момента подачи тепла до 24 октября; при неисправном приборе или истёкшей поверке — по среднемесячному тарифу за последний год с учётом «температурного фактора» и фактической даты включения отопления.

В домах без приборов учёта (или если их данные не принимались более шести периодов) начисления шли по нормативам с даты подключения по 31 октября. Перечень домов, где требуется срочная поверка, опубликован на сайте компании.

Жители могут запросить перерасчёт, если температура в квартире ниже нормы (+18 °C, в угловой — +20 °C): для этого нужно зафиксировать температуру и составить акт с управляющей компанией. За равномерное распределение тепла по батареям отвечает УК — именно к её специалистам следует обращаться, если одни радиаторы горячие, а другие холодные.