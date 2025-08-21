В Татищево стартовал региональный этап Спартакиады пенсионеров с рекордным числом участников

В посёлке Татищево собрались 38 команд со всей Саратовской области для участия в региональном этапе десятой Всероссийской Спартакиады пенсионеров. Это рекордное количество участников за всю историю проведения соревнований в регионе. Победители будут представлять область на федеральном этапе в Тюмени в октябре 2025 года.

Министр спорта области Олег Дубовенко лично приветствовал участников: «Вы доказываете, что спорт не имеет возраста и служите примером для подрастающего поколения». Соревнования проходят при поддержке министерства труда и соцзащиты, администрации Татищевского района и Союза пенсионеров России.

Участники соревнуются в различных дисциплинах, сочетая спортивную борьбу с активным общением. Как отметила одна из участниц: «Мы приехали не только за победой, но и за позитивными эмоциями и новыми знакомствами». Мероприятие стало ярким примером активного долголетия и здорового образа жизни.