Минздрав Саратовской области призывает жителей пройти диспансеризацию в рамках нацпроекта

В Саратовской области продолжается реализация национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», в рамках которого минздрав напоминает о важности регулярного прохождения диспансеризации и профилактических осмотров.

Для удобства граждан на сайтах всех медицинских организаций региона размещена подробная информация о порядке прохождения обследований, включая графики работы кабинетов диспансеризации, контактные телефоны, включая прямые номера главных врачей, подробное описание процедур углубленной диспансеризации.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков подчеркивает: «Диспансеризация является эффективным инструментом раннего выявления заболеваний. Перечень обследований адаптирован для разных возрастных групп и учитывает индивидуальные особенности здоровья».

Записаться на диспансеризацию можно через единый портал госуслуг или по телефонам медицинских учреждений. Регулярные обследования помогают выявлять заболевания на ранних стадиях, что значительно повышает эффективность лечения.