В Татищевском районе отремонтировали 9 из 10 Центральных улиц

В рамках региональной программы в Татищевском районе завершили ремонт 9 улиц с названием Центральная.

Работы провели в пяти муниципальных образованиях: Вязовском, Идолгском, Октябрьском, Садовском и Ягодно-Полянском. В селе Мизино-Лапшиновка сделали площадку у ДК, а в посёлке Коминтерн привели в порядок дорогу от парка Победы.

Общая готовность района — 93%. По области уже выполнено более 90% работ из запланированных на год. На ремонт сельских дорог в 2025 году выделили 1,4 млрд рублей. Программу курирует губернатор Роман Бусаргин. Цель — обеспечить безопасный подъезд к школам, больницам и соцобъектам.