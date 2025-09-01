В Энгельсе завершен двухлетний проект по благоустройству 492 дворов

Глава Энгельсского района Максим Леонов в своем Telegram-канале сообщил о завершении депутатского проекта по ремонту дворовых территорий, инициированного спикером Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным.

«Накануне в Энгельсе завершен депутатский проект по ремонту дворовых территорий, инициированный спикером Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным. Он помог благоустроить дворы, где жители не видели ремонта многие годы», — написал Леонов.

Он отметил, что благодаря реализации этого проекта за два года были благоустроены 492 дворовых территории. Комфортные условия проживания созданы для более 100 тысяч жителей.

«За два года обновилось беспрецедентное количество дворов – это то, чего жители ждали много лет. Общее финансирование проекта свыше 1 миллиарда рублей», — подчеркнул глава района.

Леонов также добавил, что для решения такого масштабного вопроса Энгельсский район не смог бы найти достаточно средств.

«Комплексный подход депутатского проекта „Ремонт дворов“ позволил решить сразу несколько задач по улучшению городской среды для тысяч семей. Отремонтированы не только дворовые территории, но и подъезды к ним, коммуникации. В программу вошли как центральные микрорайоны, так и отдаленные многоквартирные дома», — отметил он.

Глава района акцентировал внимание на том, что завершение крупного проекта обязывает муниципалитет решать новую важную задачу: ежегодно выделять средства на содержание дворовых территорий и контролировать выполнение подрядчиками пятилетних гарантийных обязательств.