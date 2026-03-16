В теплицах Саратовской области ждут студентов-практикантов для дальнейшего трудоустройства

В Саратовской области разработают программу поддержки тепличного комплекса «Волга».

Губернатор Роман Бусаргин в ходе поездки в Балаковский район встретился с руководством АО «Волга» — одного из крупнейших производителей овощей в регионе. На площади 18 гектаров предприятие выращивает огурцы, томаты, перцы, баклажаны, а также производит яблоки и соки. Продукция поставляется как на местные рынки, так и в другие регионы. В 2025 году объем тепличных овощей превысил 5,8 тысячи тонн.

Сейчас компания изучает возможность расширения линейки и запуска новых видов продукции. Для поддержки предприятия регион планирует разработать комплексную программу развития. Особое внимание — кадрам: к решению вопросов подключат минобразования и аграрные колледжи. Прорабатываются механизмы целевого обучения и прохождения практики на базе «Волги».

«Предприятию нужна собственная стратегия развития в условиях рыночной конкуренции. Будем рассматривать ее на региональном уровне с депутатами», — заявил Бусаргин.

Губернатор также поручил активнее вовлекать комплекс в госпрограммы поддержки аграриев.

