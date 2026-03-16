Энгельситы Болохов и Ковалев отдали свои жизни и остались верны долгу на СВО

В зоне спецоперации погибли двое саратовских военнослужащих.

При исполнении воинского долга героически погибли уроженцы Энгельсского района — Анатолий Владимирович Болохов и Павел Дмитриевич Ковалев.

Губернатор выразил глубокие и искренние соболезнования родственникам погибших бойцов. Глава области подчеркнул, что ушедшие из жизни защитники до конца остались верны присяге и воинскому долгу.

«Бойцы проявили истинную верность присяге и Отечеству. Их подвиг и самоотверженность, проявленные в борьбе за мирную жизнь, навсегда останутся в наших сердцах. Это невосполнимая утрата для всех нас», — говорится в обращении главы региона.

Ольга Сергеева