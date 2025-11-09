В только что обустроенном сквере в Саратове на горке травмировался ребенок

В Заводском районе Саратова в только что благоустроенном сквере на улице Прессовой произошел несчастный случай.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, ребенок получил травмы при падении с горки.

Примечательно, что инцидент произошел в тот же день, когда мэр Михаил Исаев сообщил о завершении работ в этом сквере, созданном по просьбам жителей вместо многоэтажной застройки.

По информации министерства здравоохранения интернет-изданию «Новости Саратова», мальчик доставлен в больницу, ему оказывается необходимая помощь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

