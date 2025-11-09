Грязь в салоне и рваные сиденья: саратовские власти проверили городские автобусы

В Саратове состоялся внеплановый рейд по проверке автобусов перед их выходом на маршруты.

Мероприятие провели совместно городской комитет и областное министерство транспорта.

В ходе инспекции на маршрутах № 11А и № 9Б были выявлены существенные нарушения условий контракта. В салонах транспортных средств зафиксированы рваные сиденья, загрязнения и другие несоответствия требованиям к внутреннему оборудованию. Единственным положительным моментом стала исправно работающая система отопления.

За допущенные нарушения перевозчику грозят штрафные санкции. В городской администрации заверили, что мониторинг состояния общественного транспорта будет продолжен.

Ольга Сергеева