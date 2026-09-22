Начальник почты из Балашова Саратовской области признана лучшей в России

Жительница Саратовской области признана победительницей Всероссийского конкурса профессионального мастерства Почты России.

Как сообщает региональное отделение компании, главный приз и денежную премию в номинации «Лучший начальник почтового отделения» получила Любовь Бражникова из Балашова, ранее становившаяся лучшей в Поволжье.

Она продолжает почтовую династию: её мать и бабушка работали сельскими почтальонами, а сама Любовь с детства помогала им разносить газеты и журналы.

Отмечается, что в «Почте России» трудятся около 200 тысяч человек, в том числе более 60 тысяч почтальонов, около 20 тысяч операторов, 8 тысяч сортировщиков, 8,5 тысячи водителей и около 21 тысячи начальников почтовых отделений.

Ольга Сергеева