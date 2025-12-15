В трех саратовских школах отменили занятия из-за разрушительных последствий непогоды

Сегодня, 15 декабря, в трёх школах Питерского района Саратовской области отменили очные занятия из-за последствий снежного урагана. Ученики переведены на дистанционное обучение.

Речь идёт о школах в селе Мироновка, посёлке Нива и райцентре Питерка — именно здесь инфраструктура наиболее пострадала от стихии. Например, в Ниве до сих пор устраняются повреждения электросетей, оставившие жителей без света и связи.

Решение о переводе на дистанционный формат сообщил в своём телеграм-канале глава района Дмитрий Живайкин, отметив, что все задания будут предоставлены в электронном виде.

Ольга Сергеева