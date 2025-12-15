В Саратовской консерватории дадут концерт «Боллинг: classical & jazz»

22 декабря в Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова пройдёт концерт «Боллинг: classical & jazz».

В программе — произведения французского композитора Клода Боллинг, сочетающие классическую форму и джазовую гармонию.

Прозвучат его Сюита № 1 для флейты и джазового трио и Соната № 1 для двух фортепиано, баса и ударных. Исполнителями выступят лауреаты международных конкурсов Ольга Скрипинская (флейта), Марина Соловова и Татьяна Нечаева (фортепиано), Виталий Гайдук (бас) и Анатолий Дягилев (ударные).

Ведущая вечера — Нина Бондаренко.

Подготовила Ольга Сергеева