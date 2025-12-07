В трех селах Вольского района впервые появились станции сотовой связи для населения

В Саратовской области в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства в 31 отдалённом населённом пункте появилась современная сотовая связь.

Среди них — сёла Елховка, Тепловка и Спасское в Вольском районе. Решение о выборе мест установки базовых станций было принято по итогам открытого голосования в 2024 году.

Операторами связи выступают ПАО «Ростелеком» и ООО «Т2 Мобайл».

«Базовые станции размещены в зонах, где ранее отсутствовала или была нестабильна связь. Теперь более 7,5 тысяч жителей получили доступ к цифровым сервисам, возможностям удалённой работы, обучения и электронных услуг», — отметил заместитель министра цифрового развития и связи области Игорь Гущин.

Ольга Сергеева