Володин поделился снимками заснеженного Иоанновского монастыря на родине под Саратовом

Первый снег выпал в Хвалынском районе Саратовской области.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поделился фотографиями заснеженного Иоанновского женского монастыря, расположенного в поселке Алексеевка.

Алексеевка является малой родиной Вячеслава Володина, и он старается посещать родные места при любой возможности.

История этого святого места уходит в XVIII век, когда в 1788 году здесь был построен деревянный храм во имя преподобного Сергия Радонежского. В 1894 году в нём провёл службу святой праведный Иоанн Кронштадтский. После закрытия и разрушения в 1930 году, духовная жизнь в этих местах начала возрождаться лишь в начале 2000-х. В 2004 году было решено не только восстановить храм, но и учредить монастырь, который в 2008 году принял первых насельниц.

Ольга Сергеева