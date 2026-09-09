В Турках прошли соревнования по самбо

4 и 5 сентября в Турковском районе Саратовской области прошли традиционные юношеские соревнования по самбо, посвященные памяти Роберта Сапожникова и Романа Калугина.





В стенах турковского физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодёжный» собрались юноши 12-14 лет, которые состязались в нескольких весовых категориях. Это более сотни самбистов из Саратовской, Воронежской, Тамбовской, Волгоградской, Пензенской областей и Краснодарского края.







Главный приз — велосипед — завоевал Руслан Галяутдинов. Как сообщила соорганизатор турнира Марина Сапожникова, в этом году его помогли провести друзья, коллеги и родственники Роберта Сапожникова и Романа Калугина.



Приглашенные тренеры, организаторы и почетные гости турнира уверены, что с каждым годом соревнования самбистов в Турковском районе будут собирать еще больше спортсменов из разных уголков нашей страны, развивая в детях патриотизм и пропагандируя здоровый образ жизни.





Соревнования прошли при информационной поддержке изданий «АиФ-Саратов» и «Комсомольская правда в Саратове».



ФОТО: Алексей Тихомиров