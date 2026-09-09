Для саратовских школьников провели урок по кибербезопасности

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«Ростелеком» и детский технопарк «Кванториум» провели в Саратове занятия по цифровой грамотности. Восьмиклассники из Лицея №53 и школы №77 прослушали лекцию о способах защиты от онлайн-угроз и поучаствовали в тематической настольной игре.

Спикеры отметили, что в 80 процентах случаев злоумышленники применяют фишинговую атаку — психологическое воздействие на людей с целью получения денег или персональных данных. Чтобы избежать неприятностей, необходимо не разглашать личные сведения по первому требованию, не переходить по подозрительным ссылкам, обязательно перепроверять информацию и в любой сложной ситуации обращаться за помощью к родителям или учителям.



Юлия Яшкина, директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала компании «Ростелеком»:

«По данным экспертов по кибербезопасности “Ростелекома”, в прошлом году более 13 тысяч детей и подростков в стране стали жертвами интернет-мошенников. Сегодня онлайн-угрозы вышли на принципиально новый уровень. Злоумышленники применяют искусственный интеллект для генерации дипфейков, создания поддельных сайтов, сбора данных и для разработки адресных атак. Наши специалисты рассказали ребятам об актуальных сетевых рисках и научили правильно на них реагировать».

Педагоги «Кванториума» провели для подростков игру «Безопасный интернет». Команды отвечали на вопросы по теме цифровых технологий. Например, участники вспомнили, что такое двухфакторная аутентификация, как создать надежный пароль и чем фейковые сайты отличаются от настоящих.



Елена Дрокова, заместитель начальника детского технопарка «Кванториум»:

«Подростки проводят много времени в онлайн-пространстве, и взрослым не под силу, да и не нужно, контролировать все их действия в сети. Гораздо полезнее чаще обсуждать со школьниками вопросы киберзащиты, в том числе используя игровой формат. Турнир по “Безопасному интернету” помог ребятам закрепить правила поведения в цифровом мире».



Марина Ползунова, учитель математики:

«В сентябре у школьников много забот — смена ритма жизни, новое расписание, незнакомые предметы. Но знания по кибербезопасности никогда не бывают лишними. Детям явно было интересно, потому что все внимательно слушали лекцию, отвечали на вопросы спикера и участвовали в соревновании. Задания игры перекликались с содержанием лекции, и ребята лучше смогли запомнить услышанный материал».



Занятия для саратовских восьмиклассников прошли в рамках единого урока по кибербезопасности, организованного компанией «Ростелеком» в образовательных учреждениях по всей стране. В сентябре на мероприятиях в более чем 70 школах присутствовали свыше 4,5 тысячи школьников с 1 по 11 класс.