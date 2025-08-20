В Турковском районе обсудили приоритеты развития территории

На встрече главы региона с жителями Турковского района были определены ключевые проблемы, требующие первоочередного решения. Основное внимание уделено вопросу водоснабжения — высокой степени изношенности коммуникаций. Профильное министерство совместно с муниципалитетом проведет детальный анализ сети для подготовки заявок в государственные программы. Регион окажет финансовую и организационную поддержку, включая использование средств резервного фонда.

Особую критику жителей вызвало состояние благоустроенных общественных пространств, в частности набережной реки Хопер. Отмечено неудовлетворительное содержание объектов после реконструкции. Глава района получил поручение исправить ситуацию в кратчайшие сроки и пересмотреть подходы к обслуживанию муниципального имущества.

Отдельно обсуждена кадровая проблема в социальной сфере. Рассмотрены региональные меры поддержки молодых специалистов, а необходимость создания условий для их закрепления на территории. Муниципалитету рекомендовано усилить работу по привлечению и сопровождению кадров.