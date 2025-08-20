В Саратовской районной больнице выполнили более 60 тысяч УЗИ с начала года

Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения Саратовская районная больница получила три современных ультразвуковых аппарата Mindray DC-70 Pro. Новое оборудование значительно расширило диагностические возможности медучреждения.

С января 2025 года врачи провели свыше 60 тысяч ультразвуковых исследований, что позволило выявлять заболевания на ранних стадиях, включая онкологические патологии. Главный врач Михаил Перепелов отметил ключевые преимущества метода: безопасность, безболезненность, высокую информативность и возможность многократного применения.

Программа модернизации, инициированная президентом России, будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это позволит оснащать медицинские учреждения дополнительным современным оборудованием.