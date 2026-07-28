В Вавиловском университете завершился форум студенческого актива «Школа Лидер»

В спортивно-оздоровительном лагере «Чардым» Вавиловского университета завершилась неделя форума студенческого актива «Школа Лидер».

С 21 по 27 июля участники прожили интенсив, который позволил прокачать лидерские качества, научиться управлять проектами и превратить собственные идеи в реальные студенческие инициативы.

Главная цель форума — раскрыть потенциал каждого активиста и сделать студенческую жизнь ещё ярче. Программа объединила прикладные знания, командную работу и творчество.

Образовательный трек охватил ключевые для лидера темы. Участники погрузились в тренинги по голосу и речи, где под руководством Сергея Шпуля учились управлять интонацией и уверенно звучать в любой аудитории.

Мастер-класс по студенческому самоуправлению от Анастасии Романовой помог разобраться в инструментах организации вузовской жизни и воспитании ответственности.

Большой отклик получила лекция по конфликтологии психолога вуза Анны Абрамовой с глубоким разбором сложных ситуаций.

Отдельным подарком для участников стал разговор о карьерных реализациях — Руслан Гаджиев поделился практическими шагами к профессии мечты и секретами успешного трудоустройства.

Кроме того, состоялся открытый диалог с начальником отдела по воспитательной работе и связям с общественностью Еленой Зуевой, на котором обсуждались актуальные идеи и развитие студенческой среды.

Неформальное и творческое развитие не уступало образовательной части. Участников ждал зажигательный танцевальный мастер-класс от Лидии Пономаренко, спортивные соревнования, проверившие командный дух и волю к победе, а также музыкальный квиз и креативная программа «Модный приговор», где ребята создавали стильные образы своими руками. Каждый вечер превращался в событие: яркий КВН зарядил позитивом весь лагерь, а тематический квест погрузил команды в атмосферу таинственности и артистизма.

Неделя пролетела незаметно, но оставила после себя крепкие дружеские связи, проработанные проекты и бесценный опыт.

По завершении «Школы Лидер» стартует следующий этап летней образовательной программы — профильная смена «Научная волна», запланированная на период с 28 июля по 3 августа.