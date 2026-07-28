В Саратовской области инициировали изменения в закон о парламентском контроле

Депутаты Сергей Овсянников и Игорь Иванов выступили с инициативой, которая предполагает внесение изменений в законы о парламентском контроле и Саратовской областной Думе, а также в Регламент законодательного собрания и положение о мониторинге правоприменения региональных законов.

Сегодня, 28 июля, проекты рассмотрели на заседании рабочей группы комитета Думы по государственному строительству и местному самоуправлению. Они подготовлены в связи с изменениями в структуре аппарата Думы.

Согласно предлагаемой редакции, профильные комитеты Думы ведут мониторинг на основании утвержденных планов работы. Итогом становится отчет с выявленными проблемами, предложениями и рекомендациями по совершенствованию законодательства.

Поправками к постановлению, регулирующему мониторинг, корректируется само определение этого процесса.

Как рассказал Сергей Овсянников, возглавляющий комитет Думы по государственному строительству и местному самоуправлению, под мониторингом понимается комплексная и плановая деятельность, осуществляемая профильными комитетами Думы в пределах их полномочий. Ее цели – это сбор, обобщение, анализ и оценка того, как законы действуют на практике. На основе этих данных депутаты принимают решения о необходимости изменения, отмены или принятия новых нормативных актов.

При этом круг субъектов, которые могут инициировать процедуру, широк. Предложения для мониторинга могут вносить депутаты или депутатские группы, фракции, глава региона, а также органы власти.

Комментируя инициативу, Сергей Овсянников назвал логичным осуществление функций по мониторингу профильными комитетами.



«Комитеты работают, что называется, «на земле», они ежедневно взаимодействуют с профильными министерствами, экспертами и гражданами. Именно на этом уровне видны шероховатости действующих норм. Полномочия по самостоятельному планированию позволит комитетам реагировать на запросы общества быстрее, без лишних промежуточных согласований», – подчеркнул депутат.

Теперь проекты предстоит рассмотреть на заседании профильного комитета.