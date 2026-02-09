В военной спецоперации геройски пал боец из Балаковского района Князьков Дмитрий

На фронте погиб еще один уроженец Саратовской области — 32-летний Дмитрий Князьков.

Трагическое известие подтвердила администрация Балаковского района.

В официальном некрологе сообщается, что Князьков родился в Балакове 3 сентября 1992 года, получил профессию автослесаря в местном училище ПУ-62. Боец погиб 14 декабря 2025 года при исполнении воинского долга.

Местная администрация выразила соболезнования родным и близким: «Его героический подвиг во имя Отечества навсегда сохранится в нашей памяти. Наш земляк до конца оставался верен своему долгу и стране».

Прощание с Дмитрием Князьковым состоится 11 февраля с 10:00 до 11:00 в Балаковском Свято-Троицком кафедральном соборе.

Специальная военная операция продолжается четыре года. Общее число погибших на фронте саратовец не сообщается.

