Средний размер сбережений саратовцев на банковских депозитах приблизился к 300 тыс. рублей

Саратовская область поднялась в рейтинге по объёму сбережений населения.

Регион улучшил позиции в рейтинге субъектов федерации по размеру накоплений граждан. По итогам 2025 года губерния заняла 55-е место, поднявшись на две строчки. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости.

Среднедушевой объём вкладов саратовцев, включая счета эскроу, составил 281,9 тысячи рублей. Это на 20,9% больше показателя прошлого года.

Абсолютными лидерами рейтинга традиционно стали Москва (1,84 млн рублей) и Санкт-Петербург (1,04 млн рублей). В числе регионов с наименьшими показателями — Ингушетия (26,4 тыс. рублей) и Чечня (31,5 тыс. рублей).

Наталь Мерайеф