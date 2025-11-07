В военной спецоперации погиб боец Плотников Олег из города Балаково

В зоне специальной военной операции погиб уроженец города Балаково Олег Плотников.
Информация о его гибели была подтверждена местной администрацией.
Олег Игоревич Плотников 1980 года рождения погиб 23 января 2025 года при выполнении боевых задач.
Муниципалитет выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего. Отмечается, что Олег Плотников проявил мужество, героизм и до конца оставался верен воинской присяге.
Церемония прощания с погибшим прошла сегодня, 7 ноября, в Свято-Троицком кафедральном соборе Балакова.
Специальная военная операция продолжается 4-й год. Общее число погибших на фронте властями намеренно не озвучивается.
Ольга Сергеева