В военной спецоперации погиб боец Плотников Олег из города Балаково

В зоне специальной военной операции погиб уроженец города Балаково Олег Плотников.

Информация о его гибели была подтверждена местной администрацией.

Олег Игоревич Плотников 1980 года рождения погиб 23 января 2025 года при выполнении боевых задач.

Муниципалитет выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего. Отмечается, что Олег Плотников проявил мужество, героизм и до конца оставался верен воинской присяге.

Церемония прощания с погибшим прошла сегодня, 7 ноября, в Свято-Троицком кафедральном соборе Балакова.

Специальная военная операция продолжается 4-й год. Общее число погибших на фронте властями намеренно не озвучивается.

Ольга Сергеева