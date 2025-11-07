Зимой на утесе Степана Разина запустят походы саратовцев на снегоступах

Директор Туристского информационного центра Саратовской области Наталья Шустикова рассказала о вариантах зимнего отдыха в регионе.

Она выделила два основных формата: короткие однодневные поездки и путешествия с ночевкой.

Зимние городские экскурсии предлагают прогулки по заснеженным улицам с заходом в уютные кофейни и творческие пространства, где можно согреться.

Для тех, кто планирует остаться с ночевкой, работает несколько глэмпингов в живописных локациях, и места в них лучше бронировать заранее.

Кроме традиционных катаний на лыжах и тюбингах, этой зимой для туристов запустят новый маршрут — поход на снегоступах по утесу Степана Разина.

Ольга Сергеева