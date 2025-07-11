В Волгу выпустили исторический символ Саратовской области

В Балаковском районе провели зарыбление Саратовского водохранилища.

В акваторию выпустили молодь стерляди — ценной породы рыб, занесенной в Красную книгу региона.

Мероприятие прошло под контролем ветеринарных специалистов. Перед выпуском вся рыба прошла необходимые проверки на соответствие биологическим нормам.

Этот выпуск является частью долгосрочной программы по восстановлению водных биоресурсов Волги. Стерлядь выбрана не случайно — она является историческим символом региона и изображена на гербах Саратова и области.

Экологи отмечают, что подобные мероприятия помогают поддерживать баланс водной экосистемы и способствуют воспроизводству редких видов рыб. В ближайшие годы планируется продолжить программу зарыбления другими ценными породами.