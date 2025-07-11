Суд отклонил жалобу на принудительный привод экс-министра Максима Шихалова

Саратовский суд отклонил жалобу саратовского экс-министра.

10 июля Саратовский областной суд оставил без удовлетворения жалобу защиты экс-министра промышленности региона Максима Шихалова. Заседание провел судья Виктор Петлюра.

Шихалов обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 285.4 УК РФ). Рассматриваемая жалоба касалась его принудительного привода к следователю в марте 2025 года. Ранее аналогичное ходатайство отклонил Кировский районный суд.

Экс-министр утверждает, что не уклонялся от следствия, а находился в Москве для согласования новой должности в «Ростехе». По его словам, уголовное дело возбудили в день его увольнения с поста гендиректора «Алмаз-Фазотрона», а привод оформлен без предварительных вызовов.

Прокуратура настаивает на законности действий следствия. Суд отклонил жалобу после краткого совещания. Защита намерена обжаловать решение в вышестоящих инстанциях, включая Верховный суд, а также обратилась к уполномоченному по правам человека из-за условий содержания Шихалова.

Напомним, Шихалов руководил «КБПА» с 2017 по февраль 2025 года. Расследуемые эпизоды относятся к 2021 году