В Волгу выпустили почти четыре миллиона мальков для восстановления биоресурсов региона

Нижне-Волжское управление Росавтодора начало трехлетнюю программу по восстановлению водных биоресурсов Волги.

Ежегодно в Волгоградское водохранилище будут выпускать свыше 3,9 млн мальков ценных пород рыб, включая стерлядь, сазана, толстолобика и белого амура.

Как сообщил председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов, мероприятия по компенсации ущерба водным биоресурсам начались одновременно со строительством нового моста через Волгу. За три года планируется выпустить почти 12 млн мальков. Общий вес молоди составит более 2,7 тыс. тонн.

Проект реализуется при поддержке Саратовского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Отметим, что строительство мостового перехода стало возможным благодаря содействию председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Наталья Мерайеф