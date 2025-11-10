За год количество люксовых автомобилей дороже 10 млн рублей в Саратовской области выросло на 29,5%

В 2024 году в Саратовской области зарегистрирован 171 автомобиль премиум-класса стоимостью свыше 10 млн рублей, что на 29,5% больше показателя предыдущего года.

Согласно данным «ФинЭкспертизы», регион занимает 28-е место в общероссийском рейтинге по количеству люксовых автомобилей.

По стране общее число таких транспортных средств достигло 32,5 тысяч, увеличившись на треть за год. Лидерами рейтинга остаются Москва (13 187 авто), Санкт-Петербург (2 876) и Московская область (2 720). Наименьшее количество премиальных автомобилей зафиксировано в Еврейской АО и на Чукотке (по 4 единицы).

Исследование также выявило значительную разницу в размере транспортного налога для одинаковых моделей в разных регионах. Например, владельцы Lamborghini Urus в большинстве субъектов платят 295,7 тыс. рублей, тогда как в Магадане эта сумма составляет всего 88,7 тыс. рублей.

Наталья Мерайеф