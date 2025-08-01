В Вольске благоустраивают территорию Детской школы искусств

На финальном этапе комплексного обновления ДШИ начаты работы по облагораживанию прилегающей территории. Проект реализуется за счёт дополнительных 5,6 млн рублей из регионального бюджета по решению губернатора Романа Бусаргина.
Объём работ:
- Асфальтирование пришкольной зоны;
- Установка новых ограждений и ворот;
- Высадка декоративных кустарников и цветников.
—Благоустройство территории завершит преображение школы. Теперь юные таланты получат не только современные классы, но и комфортную творческую среду», — подчеркнул губернатор.
Создание единого архитектурного ансамбля повысит эстетику исторического центра Вольска и улучшит условия для 500+ учащихся.