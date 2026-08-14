В Вольске должника по алиментам троим детям приговорили к принудительным работам

Житель Вольска отправится на принудительные работы за долг по алиментам в 115 тысяч рублей.

34-летний житель Вольска осуждён на 6 месяцев принудительных работ за невыплату алиментов троим детям. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Мужчина уже привлекался к ответственности за неисполнение родительских обязанностей, но должных выводов не сделал. С декабря 2025 года по февраль 2026 года его задолженность перед детьми превысила 115 тысяч рублей.

Суд признал вольчанина виновным и назначил наказание в виде принудительных работ с удержанием 10% из заработка в пользу государства.

Ольга Сергеева