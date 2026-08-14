Президент РФ Путин присвоил звания двум жителям Саратовской области

Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

В число отмеченных вошли двое жителей Саратовской области.

За заслуги в области химической промышленности и многолетнюю добросовестную работу глава государства присвоил почётные звания «Заслуженный химик Российской Федерации» сотрудникам Балаковского филиала акционерного общества «Апатит»: оператору дистанционного пульта управления в химическом производстве Дмитрию Башлыкову и аппаратчику разложения Виктору Середкину.

Высокое звание присвоено за профессионализм, добросовестный труд и вклад в развитие химической отрасли региона.

Напомним, ранее президент отметил государственными наградами главврача больницы № 2 в Саратове и директора Дома культуры из Пугачёвского района.

Ольга Сергеева