В Вольске подросток ограбила 7-летнюю девочку

28 августа в поселке Сенной 16-летняя жительница Балакова напала на 7-летнюю школьницу, которая вышла выбросить мусор на улице Привокзальной. Злоумышленница отобрала у ребенка мобильный телефон и скрылась с места преступления.

Отчим девочки обратился в полицию. Подозреваемую задержали в кратчайшие сроки, похищенный телефон изъяли. Возбуждено уголовное дело. С несовершеннолетней обвиняемой взяли обязательство о явке и надлежащем поведении.

Инцидент произошел в вечернее время. Правоохранительные органы напоминают родителям о необходимости контроля за безопасностью детей, особенно в темное время суток.