Готовь сани летом: Саратовцам рассказали о грядущих новогодних праздниках

В этом году 31 декабря (среда) будет выходным днём, заявили в Госдуме.

Его перенесли с 5 января из-за новогодних праздников.

Саратовыевн ждут целых 12 дней отдыха подряд: с 31 декабря по 11 января.