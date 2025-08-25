В Вольске после ливня подтопило частные дома на улице Малыковской

Житель Вольска Саратовской области опубликовал в соцсетях видео с последствиями сильного ливня, прошедшего 24 августа. На кадрах видны мощные потоки воды, затопившие дворы и проезжую часть улицы Малыковской.

Администрация Вольского района оперативно отреагировала на жалобу горожанина. В официальном сообщении чиновники подтвердили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями произошло подтопление частных домовладений дождевыми водами.

Власти пообещали принять меры по водоотведению в кратчайшие сроки. Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий стихии и организации отвода ливневых вод с пострадавших территорий.