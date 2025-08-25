Шестерых саратовцев осудили за контрафактный алкоголь на 25 млн

В Саратове суд вынес приговор шестерым местным жителям, признанным виновными в организации незаконного производства и сбыта алкогольной продукции. Как сообщает региональная прокуратура, преступная группа действовала в крупных масштабах.

В июне 2024 года обвиняемые арендовали складское помещение, где наладили подпольный цех по розливу спиртосодержащей продукции. Они закупали спирт, фасовали его по бутылкам с этикетками известных брендов и реализовывали контрафакт на территории области.

Деятельность незаконного производства была пресечена правоохранительными органами в ноябре 2024 года. В ходе обысков было изъято более 56 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции и 12 тысяч литров спирта. Общая стоимость изъятого оценивается свыше 25 миллионов рублей.

Суд назначил пятерым фигурантам условные сроки лишения свободы от 2,5 до 3,5 лет. Один участник группы приговорен к 2 годам и 8 месяцам колонии общего режима. Для двоих осужденных дополнительно назначены штрафы в размере 200 и 300 тысяч рублей. Грузовой автомобиль, использовавшийся для перевозки алкоголя, конфискован в государственную собственность.