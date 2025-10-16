В Вольске женщина приговорена к 11 годам колонии за убийство и поджог

В Вольске Саратовской области вынесен обвинительный приговор 34-летней местной жительнице, признанной виновной в совершении тяжких преступлений. Суд установил, что 31 марта 2025 года женщина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры нанесла смертельный удар ножом 69-летнему знакомому.

После совершения убийства фигурантка подожгла строительный вагон, где произошел инцидент, пытаясь скрыть следы преступления. В результате поджога был причинен материальный ущерб на сумму свыше 180 тысяч рублей.

Суд назначил осужденной наказание в виде 11 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и дополнительным ограничением свободы на 1 год. Учитывается, что подсудимая ранее уже имела судимость.

Алена Орешкина