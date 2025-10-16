В субботу на Театральной площади Саратова пройдет ярмарка «Выходного дня»

18 октября на Театральной площади Саратова состоится традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Мероприятие предоставит горожанам возможность приобрести свежие продукты напрямую у производителей.

На ярмарке будет разрешена продажа широкого ассортимента товаров: кондитерских и колбасных изделий, живой рыбы, сезонных овощей и фруктов, ягод, меда и изделий народных промыслов. Все продукты должны соответствовать требованиям к качеству и безопасности.

Ярмарка будет работать с 8:00 до 15:00. Городская администрация приглашает всех желающих посетить мероприятие и приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию.

Алена Орешкина