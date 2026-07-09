В Вольском районе благоустроили четыре родника в рамках экологической акции

В Вольском районе Саратовской области благоустроили территорию четырёх родников.

Работы провели в рамках экологической акции «Живи, родник, живи!» при поддержке Правительства Саратовской области и участии министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Мероприятие стало частью партийного проекта «Чистая страна» и завершило конкурс среди образовательных учреждений. Силами школьников, педагогов и родителей приведены в порядок четыре источника. Организаторы подчеркнули, что подобные инициативы учат бережному отношению к природе с самого детства и показывают, как даже небольшие дела меняют мир вокруг.

Акция проведена по поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, который неоднократно подчёркивал важность экологического просвещения и вовлечения жителей в природоохранную деятельность.

«Партийный проект «Чистая страна» и дальше будет поддерживать экологические инициативы на местах. Ведь чистые родники — это наша общая забота о будущем!» — отметил секретарь вольского отделения партии Александр Лебедев.

Работа по сохранению водных объектов и формированию экологической культуры ведётся в соответствии с задачами, поставленными президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Ольга Андреева